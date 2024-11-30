Собянин: московскому инновационному кластеру исполнилось шесть лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московскому инновационному кластеру (МИК) исполнилось шесть лет. Как рассказал Сергей Собянин, он представляет собой масштабную экосистему для кооперации крупного бизнеса, малых технологических компаний, научных организаций и вузов.

На сегодняшний день МИК объединил свыше 40 тысяч столичных компаний и 86 регионов России, отметил мэр в своем телеграм-канале. При этом предприятия еще могут воспользоваться цифровым двойником кластера – i.moscow. В онлайн-формате он дает доступ к ключевым сервисам, необходимым для развития технологических компаний.

Все участники кластера получают комплексную поддержку – от инновационной идеи до коммерциализации и вывода нового продукта на рынок. Например, на этапе разработки инновации МИК находит партнеров для научно-исследовательской деятельности и стимулирует изобретательскую активность.

Кроме того, продолжил Собянин, апробировать решение перед выводом на рынок можно в рамках программы пилотного тестирования. В Москве сегодня функционирует свыше 250 таких площадок. В свою очередь, для масштабирования продуктов создана Биржа контрактного производства.

Также на всех стадиях жизненного цикла оказывается содействие в поиске финансирования. Так, благодаря сервисам i.moscow участники смогли привлечь свыше 41,5 миллиарда рублей частных инвестиций и заемных средств.

Москва является одним из основных отечественных центров разработки и развития технологий, которые используются в различных отраслях экономики и социальной сферы. Столица уже не первый год оказывает поддержку инновационному бизнесу, напомнил ранее мэр.

Например, в городе была запущена программа пилотных тестирований инноваций, участником которой может стать любая организация. На данный момент развита крупнейшая в мире сеть для пилотирования инноваций – 257 площадок.