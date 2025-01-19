Жилой дом по реновации построили в Кузьминках

Жилой дом по программе реновации построили в районе Кузьминки. Новостройка находится на Волгоградском проспекте. Ее возвели на месте старых пятиэтажек.

Здание рассчитано на 147 квартир, в том числе оборудованных для маломобильных жильцов. Входы в дом оформили витражным остеклением, а на фасадах установили корзины для кондиционеров. Территорию вокруг благоустроили, появились детские и спортивные площадки, а также зона отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.