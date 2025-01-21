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21 января, 23:45

Общество

В ГД готовят законопроект о профилактике детского буллинга

В ГД готовят законопроект о профилактике детского буллинга

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Анонимные чат-боты, телефоны доверия и QR-коды для обращений – все это разные меры для борьбы с буллингом, которые сейчас тестируют в школах Москвы и Подмосковья. В Госдуме готовят законопроект о профилактике детского буллинга.

Депутаты предложили вернуть оценки за поведение и создать в школах "службы примирения" для решения проблемы. Законопроект не предусматривает штрафов, однако школы будут обязаны сообщать о хулиганах в полицию.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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