В ГД готовят законопроект о профилактике детского буллинга

Анонимные чат-боты, телефоны доверия и QR-коды для обращений – все это разные меры для борьбы с буллингом, которые сейчас тестируют в школах Москвы и Подмосковья. В Госдуме готовят законопроект о профилактике детского буллинга.

Депутаты предложили вернуть оценки за поведение и создать в школах "службы примирения" для решения проблемы. Законопроект не предусматривает штрафов, однако школы будут обязаны сообщать о хулиганах в полицию.

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