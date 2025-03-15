Нутрициолог рассказала, как выбрать гуакамоле

Нутрициолог Элеонора Овчинникова рассказала, как выбрать гуакамоле. По ее словам, гуакамоле должен состоять из натуральных ингредиентов. При этом лучше избегать в составе сахар, крахмал, его производители используют для загущения, экстракт дрожжей добавляется для усиления вкуса и получения вкуса умами.

Она отметила, что лучшим сочетанием с гуакамоле могут быть овощи, такие, как морковь, огурец, сладкий перец. Его также можно сочетать с тостами или крекерами.

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