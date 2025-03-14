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14 марта, 23:55

Общество

Московский школьник создал кольцо-спиннер в стиле Московского метро и помог онкобольным

Московский школьник создал кольцо-спиннер в стиле Московского метро и помог онкобольным

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15-летний московский школьник Архип Щепин придумал уникальное кольцо-спиннер, стилизованное под Московский метрополитен. Когда игрушку раскручиваешь, поезд движется по кругу, имитируя движение в подземке. На благотворительном аукционе в пользу онкологического центра одно из таких колец было продано за 200 тысяч рублей.

Школьник самостоятельно разработал 3D-модель украшения, вдохновившись станциями московского метро. В его коллекции уже пять колец, посвященных станциям "Парк культуры", "Арбатская", "Красные ворота", "Комсомольская" и "Чистые пруды". Каждое кольцо выполнено с детальной проработкой, включая узнаваемые элементы архитектуры станций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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