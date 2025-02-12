13-летняя москвичка запустила свой бренд пледов

13-летняя школьница из Москвы Евгения Аникеева организовала производство детских пледов из мериносовой шерсти. Вместе с родителями она разработала и запатентовала собственный логотип в виде спящего гномика.

Женя самостоятельно подбирает материалы, разбирается в текстиле и планирует расширять ассортимент. Недавно она предложила использовать обрезки ткани для создания подушек и одежды для игрушек в рамках школьного проекта по экологии. В будущем девушка мечтает открыть собственную имидж-студию и работать в Милане.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.