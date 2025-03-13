Нутрициолог объяснила, что важно учитывать при покупке мюсли

Мюсли – популярный завтрак, который многие считают полезным выбором. Однако важно помнить, что не все мюсли одинаково полезны. Как правильно выбрать этот продукт в московских магазинах и что важно учитывать при его покупке, расскажет нутрициолог Алина Лычагина.

При выборе мюсли важно обращать внимание на состав. Продукт должен содержать овсяные, кукурузные, ячменные или пшеничные хлопья, а также натуральные добавки: сухофрукты, сублимированные ягоды, орехи и семечки. Некоторые производители добавляют шоколад, что также не запрещено, но стоит помнить, что его присутствие может увеличить калорийность.

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