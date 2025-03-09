Нутрициолог рассказала, как выбрать сладкий миндаль

Нутрициолог Алла Макарова, рассказала, на что обратить внимание при покупке сладкого миндаля. По ее словам, лучше выбирать неочищенный орех. Без потери полезных свойств его можно хранить при комнатной температуре около года. Также предпочтительные будет продукт в герметичной и прозрачной упаковке.

Кроме того, скорлупа миндаля должна быть без сколов, трещин и других повреждений. То же касается самих ядер. Помимо этого, они должны иметь равномерный окрас, без точек и пятен.

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