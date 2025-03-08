Зрительницы телеканала Москва 24 рассказали об их праздничных сюрпризах

В эфир телеканала Москва 24 уже поступили видеозаписи от зрительниц, участвующих в акции. Одна из участниц прислала кадры с бордовыми розами, а другая поделилась видео с пастельными цветами и вкусностями к чаю.

К Международному женскому дню департамент транспорта Москвы подготовил специальный подарок для женщин столицы. У зрительниц телеканала есть возможность получить лимитированную карту "Тройка", посвященную празднику. Для участия в акции нужно присылать видео с букетами, которые были получены от мужчин, и рассказывать о поздравлениях с 8 Марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.