08 марта, 16:45Общество
Зрительницы телеканала Москва 24 рассказали об их праздничных сюрпризах
В эфир телеканала Москва 24 уже поступили видеозаписи от зрительниц, участвующих в акции. Одна из участниц прислала кадры с бордовыми розами, а другая поделилась видео с пастельными цветами и вкусностями к чаю.
К Международному женскому дню департамент транспорта Москвы подготовил специальный подарок для женщин столицы. У зрительниц телеканала есть возможность получить лимитированную карту "Тройка", посвященную празднику. Для участия в акции нужно присылать видео с букетами, которые были получены от мужчин, и рассказывать о поздравлениях с 8 Марта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.