В Москве началась генеральная уборка после зимы

Коммунальные службы приступили к очистке около двух тысяч сооружений после зимы, включая мосты, тоннели, пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Для уборки используются специальные растворы, которые бережно очищают поверхности, не повреждая материалы.

Городские объекты активно убирают, чтобы к теплой погоде Москва выглядела свежо и ухоженно. Особое внимание уделяется местам, которые станут популярными среди горожан.

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