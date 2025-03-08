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08 марта, 11:45

Город

В Москве началась генеральная уборка после зимы

В Москве началась генеральная уборка после зимы

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Коммунальные службы приступили к очистке около двух тысяч сооружений после зимы, включая мосты, тоннели, пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Для уборки используются специальные растворы, которые бережно очищают поверхности, не повреждая материалы.

Городские объекты активно убирают, чтобы к теплой погоде Москва выглядела свежо и ухоженно. Особое внимание уделяется местам, которые станут популярными среди горожан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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