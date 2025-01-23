Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 08:00

Общество

Эксперт рассказал, как выбрать микроволновую печь

Эксперт рассказал, как выбрать микроволновую печь

303 ребенка родились в Москве 22 января

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 23 января

Синоптики спрогнозировали бесснежную погоду в Москве до конца января

Москвичам предложили выплаты свыше 5 млн рублей за службу по контракту

Москвичам напомнили об опасности выхода на лед

"Утро": минус 3 градуса ожидается в Москве днем 23 января

Москвичи высказались о том, готовы ли они работать под началом зумеров

Зумеры стали чаще занимать руководящие должности

"Мой район. Новости": грибы начали активно расти из-за оттепели в столице

Микроволновая печь стала неотъемлемой частью повседневной жизни. Техноблогер Павел Трухачев советует выбирать устройство, ориентируясь на объем и мощность. Для 1–2 человек подойдут модели с объемом от 10 до 20 литров и мощностью 500–800 Вт.

Для семей из 3–4 человек лучше выбрать печи от 21 до 25 литров, мощностью до 1000 Вт. А для больших семей идеальны устройства с объемом от 26 литров, которые часто оснащены функциями гриля и конвекции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНика КараваеваМаксим ШаманинЕвгения Борода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика