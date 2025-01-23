Эксперт рассказал, как выбрать микроволновую печь

Микроволновая печь стала неотъемлемой частью повседневной жизни. Техноблогер Павел Трухачев советует выбирать устройство, ориентируясь на объем и мощность. Для 1–2 человек подойдут модели с объемом от 10 до 20 литров и мощностью 500–800 Вт.

Для семей из 3–4 человек лучше выбрать печи от 21 до 25 литров, мощностью до 1000 Вт. А для больших семей идеальны устройства с объемом от 26 литров, которые часто оснащены функциями гриля и конвекции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.