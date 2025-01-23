23 января, 06:37Общество
Облачная погода с небольшим снегом ожидается в Москве 23 января
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода и местами небольшой снег прогнозируются в Москве в четверг, 23 января. На дорогах ожидается гололедица, информирует Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 0 до минус 2 градусов, в Подмосковье – от 0 до минус 5 градусов.
Скорость южного ветра составит 5–10 метров в секунду, атмосферное давление – 751 миллиметр ртутного столба.
Ночью температура в Москве понизится до минус 5 градусов, по области – до минус 8 градусов.
Воздушные потоки с юга и юго-запада восстановят свое влияние в Москве к ближайшим выходным, 25 и 26 января, благодаря чему дневная температура воздуха поднимется до 4 градусов тепла.
Метеорологическая весна в Москве и центральной части России продлится до конца января. Если снег и выпадет, то его слой будет незначительным, и, вероятно, он будет представлять собой смесь снега и воды, отмечали синоптики.