Облачная погода с небольшим снегом ожидается в Москве 23 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и местами небольшой снег прогнозируются в Москве в четверг, 23 января. На дорогах ожидается гололедица, информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 0 до минус 2 градусов, в Подмосковье – от 0 до минус 5 градусов.

Скорость южного ветра составит 5–10 метров в секунду, атмосферное давление – 751 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 5 градусов, по области – до минус 8 градусов.

Воздушные потоки с юга и юго-запада восстановят свое влияние в Москве к ближайшим выходным, 25 и 26 января, благодаря чему дневная температура воздуха поднимется до 4 градусов тепла.

Метеорологическая весна в Москве и центральной части России продлится до конца января. Если снег и выпадет, то его слой будет незначительным, и, вероятно, он будет представлять собой смесь снега и воды, отмечали синоптики.