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10 марта, 08:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как правильно выбрать оливковое масло

Нутрициолог рассказала, как правильно выбрать оливковое масло

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В московских магазинах представлен широкий ассортимент оливкового масла, и выбрать среди него подходящий продукт порой бывает сложно. Нутрициолог Мария Чикина объяснила, на что стоит обращать внимание при покупке этого полезного продукта.

Она подчеркнула, что качественное оливковое масло должно быть прозрачным, и не должно казаться мутным. При этом вкус горечи в оливковом масле служит показателем наличия антиоксидантов и флавоноидов, что говорит о его высоком качестве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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