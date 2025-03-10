Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Переменная облачность и до 12 градусов тепла ожидается в Москве 10 марта. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 10 до 12 градусов тепла, в Подмосковье – от 8 до 13 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Между тем 9 марта оказалось самым теплым днем с начала 2025 года. В тот день воздух прогрелся до 10,5 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем 8 марта.

По прогнозам, среднесуточная температура в ближайшие четыре дня будет выше климатической нормы на 6–8 градусов. При этом во второй половине марта погода в городе станет больше соответствовать норме.