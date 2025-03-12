Врач Соломатина: употребление ананаса при гастрите может вызвать кровотечение

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Употребление ананаса, который содержит фермент бромелайн, при гастрите или язве желудка может вызвать кровотечение или повреждение органов, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщает Life.ru.

Диетолог отметила, что, попадая в организм, фермент разъедает белок, а вместе с тем и слизистые, из-за чего во рту могут возникнуть язвы. Кроме того, употребление ананаса может усугубить уже имеющиеся повреждения.

"Также ананас противопоказан при мочекаменной болезни и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), так как может вызывать болезненные и неприятные ощущения", – добавила врач.

Кроме того, если фрукт обладает сладким вкусом, это означает, что в нем содержится много фруктозы, которая не полезна для печени и в некоторых случаях способствует ожирению.

"Правда, такое количество ананаса вряд ли кто-то съест", – уточнила Соломатина.

В то же время фрукт содержит в себе много витаминов, макро- и микроэлементов, подытожила она.

Ранее Соломатина рассказала, что ананас полезно есть в пожилом возрасте, поскольку он укрепляет иммунитет, улучшает работу кишечника и снижает давление. Эксперт отметила, что ананас является источником витамина C, который необходим для иммунной системы, нормального усвоения железа и синтеза коллагена. Благодаря последнему поддерживается здоровье сосудов, хрящей и связок, подчеркнула диетолог.