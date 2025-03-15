ВС РФ освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В течение суток подразделения группировки российских войск "Север" сумели освободить населенные пункты Заолешенка и Рубанщина на территории Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе боевых действий российские войска также нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, а также двух бригад территориальной обороны и штурмовому полку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Уточняется, что столкновения происходили районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

Вместе с тем 13 марта Вооруженные силы России освободили Суджу. Помимо города, удалось освободить населенные пункты Меловой и Подол, за что Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих. Он выразил уверенность в том, что все планы, которые "намечены на участки вклинения в Курскую область", будут выполнены.

Кроме того, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал лидеру России, что силами ВС РФ были освобождены свыше 1 100 квадратных километров территории в субъекте, что составляет более 86% от площади ранее занятой ВСУ.