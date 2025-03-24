Магнитная буря может обрушиться на Землю 25 марта

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Магнитная буря слабого уровня G2 может обрушиться на Землю вечером во вторник, 25 марта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на профессора Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук, доктора физико-математических наук Сергея Богачева.

По словам ученого, вероятность воздействия магнитной бури на планету составляет от 70 до 80%. При этом возмущения геомагнитного поля продлятся до утра среды, 26 марта.

"Причиной этих возмущений является рост скорости солнечного ветра из корональной дыры", – добавил Богачев.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что москвичи смогут увидеть пик звездопада Лириды в ночь с 22 на 23 апреля. В текущем году метеорный поток будет активен с 16 по 25 апреля. При этом условия для наблюдения за явлением будут благоприятными, так как Луна будет находиться в фазе последней четверти и не помешает.