Новости регионов: автомобиль каршеринга влетел в дерево в Подмосковье

Автомобиль каршеринга врезался в дерево в Подмосковье. По словам очевидцев ДТП, водитель был пьян и при этом сел за руль без прав. На месте уже работают экстренные службы. По некоторым данным, пострадала пассажирка каршеринга

Тем временем в Костромской области мужчина воровал товары маркетплейсов прямо из фур дальнобойщиков. Места длительной стоянки грузовиков он вычислил заранее. Пока водители спали, похититель вскрывал замки фургонов, перегружал товары в свою машину и уезжал. Серию краж удалось раскрыть местным полицейским. Мужчину задержали, при обыске у него обнаружили упаковочные пакеты и часть украденных товаров. В настоящее время известно о его причастности к похищениям на сумму почти 200 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.