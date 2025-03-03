Новости мира: в Турции автобус попал в аварию, в которой пострадали 37 пассажиров

В Турции утром 3 марта автобус попал в аварию, пострадали 37 пассажиров. Трое находятся в тяжелом состоянии. Автобус, принадлежащий частной компании, перевозил местных туристов в город Измир после их возвращения из Греции. Водитель не справился с управлением, машина вылетела с трассы в кювет и перевернулась.

В Японии площадь лесного пожара в районе города О́фунато превысила уже 2 тысячи гектаров. Пострадали около 90 жилых домов. Пожар, который стал крупнейшим за последние 30 лет, не прекращается уже неделю.

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