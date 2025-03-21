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21 марта, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": пьяный водитель прокатил на капоте полицейского в Москве

"Московский патруль": пьяный водитель прокатил на капоте полицейского в Москве

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Пьяный водитель протаранил несколько машин и прокатил на капоте полицейского в Москве

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Пьяного водителя задержали на улице Народного Ополчения в Москве. Он успел разбить несколько машин и прокатить на капоте полицейского. Очевидцы выложили в Сеть соответствующее видео.

Как позже сообщили в Следственном комитете, мужчина попытался скрыться от полиции, но его догнали во дворе. В итоге на него завели не только административные дела, но и уголовное – о применении силы к представителю власти.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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