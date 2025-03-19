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19 марта, 07:15

Происшествия

На 24-м километре МКАД произошло ДТП с участием легковушки и грузовика

На 24-м километре МКАД произошло ДТП с участием легковушки и грузовика

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Минувшим вечером, 18 марта, на внешней стороне 24-го километра МКАД, в районе развязки с Каширским шоссе, произошла серьезная авария. По предварительным данным, легковой автомобиль врезался в грузовик, двигавшийся впереди. От сильного удара передняя часть легковушки была сильно деформирована.

На место происшествия оперативно выехали автоинспекторы и сотрудники Центра организации дорожного движения. Информация о пострадавших и подробности аварии уточняются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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