Потерпевшие по делу о теракте в "Крокусе" и их защита ознакомятся с материалами

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Потерпевшие в деле о теракте в "Крокус Сити Холле" и их защитники начнут изучать материалы уголовного дела, которых насчитывается более 200 томов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал адвокат Игорь Трунов, коллегия которого представляет интересы 93 пострадавших.

"Постановлением СК РФ от 19 декабря 2024 года удовлетворено ходатайство о допуске к участию в уголовном деле в качестве представителей 93 потерпевших, интересы которых представляет коллегия "Трунов, Айвар и партнеры", – отметил он.

Собеседник агентства также рассказал, что адвокаты потерпевших участвовали в судебных заседаниях, в рамках которых рассматривалось продление меры пресечения обвиняемым в совершении теракта. Суды проводились на протяжении последней недели.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года, когда террористы начали стрелять по людям, а потом подожгли здание. В результате случившегося погибли 145 человек.

По данному делу арестованы 12 фигурантов – четверо нападавших, трое продавших им авто, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги, а также еще двое мужчин.

19 февраля Басманный суд Москвы продлил арест четырем исполнителям теракта. Судебное заседание прошло в закрытом от слушателей и СМИ режиме.