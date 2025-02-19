Суд продлил арест четырем исполнителям теракта в "Крокусе"

телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Далерджон Мирзоев, Саидакрам Муродали Рачабализоде, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Басманный суд Москвы продлил арест четырем исполнителям теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

Уточняется, что Мухаммадсобиру Файзову, Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Муродали Рачабализоде и Шамсидину Фаридуни (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сроки ареста продлены до 24 марта 2025 года. Судебное заседание прошло в закрытом от слушателей и СМИ режиме.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года, когда террористы начали стрелять по людям, а потом подожгли здание. В результате случившегося погибли 145 человек.

По данному делу арестованы 12 фигурантов – четверо нападавших, трое продавших им авто, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги, а также еще двое мужчин.

В конце 2024 года Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста троим фигурантам уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле", этапированным из Дагестана. Зубайдулло Исмаилов, Умеджон Солиев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Хусейн Хамидов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) останутся под стражей до 1 марта 2025 года.

Между тем генпрокуратура Стамбула запросила от 7 до 15,5 года тюрьмы для пяти иностранцев, которые обвиняются в контактах с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Речь идет об обвиняемых в членстве в группировке "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ) Хофизджоне Усмонове, Мутеулло Усоеве, Рахматулло Саликове, Мухаммадрахиме Файзове и Хамзе Мухаммеде.