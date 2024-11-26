Суд продлил арест трем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

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Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста троим фигурантам уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле", этапированным из Дагестана, сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, Зубайдулло Исмаилов, Умеджон Солиев и Хусейн Хамидов останутся под стражей до 1 марта 2025 года. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

На прошлой неделе этот же суд продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта и еще 10 фигурантам дела.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а следом подожгли здание. В результате погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.

Кроме того, в деле о теракте в "Крокус Сити Холле" появились новые фигуранты, в число которых входят уроженцы Ингушетии. Их обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также взрывчатки, совершенном группой лиц. СМИ писали, что обвиняемые отрицают свое участие в теракте, но признают причастность к незаконному обороту оружия и боеприпасов.