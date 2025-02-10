Посол РФ Григорьев: Таджикистан деятельно участвует в расследовании теракта в "Крокусе"

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Таджикистан деятельно участвует в расследовании обстоятельств теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. Об этом в беседе с ТАСС рассказал посол России в Душанбе Семен Григорьев.

"Таджикские правоохранительные и специальные службы оперативно отреагировали на запросы российских коллег, приняли деятельное участие в расследовании данного преступления", – сказал посол, добавив, что взаимодействие по этой линии продолжается.

Как подчеркнул Григорьев, "подробности, в соответствии с принципами проведения следственных мероприятий, не раскрываются".

Ранее сообщалось, что СК России завершил расследование дела о теракте в "Крокусе". Как уточнял адвокат одного из обвиняемых, стороны приступили к ознакомлению с его материалами.

Теракт произошел 22 марта 2024 года. Террористы стреляли по людям и подожгли здание. В результате случившегося погибли 145 человек.

По данному делу были арестованы четверо нападавших, трое продавших им автомобиль, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги, а также еще двое мужчин. Всего обвинения по делу предъявлены 27 фигурантам.