06 февраля, 09:48Происшествия
Расследование дела о теракте в "Крокус Сити Холле" завершено
Фото: ТАСС/Андрей Любимов
Следственный комитет России завершил расследование дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, рассказал адвокат одного из обвиняемых Олег Власов в беседе с ТАСС.
В данный момент стороны приступили к ознакомлению с его материалами.
"По закону первыми это делают потерпевшие, а их там порядка тысячи человек. Так что вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро", – указал юрист.
Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года. Террористы стреляли по людям и подожгли здание. В результате случившегося погибли 145 человек.
По данному делу были арестованы четверо нападавших, трое продавших им автомобиль, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги, а также еще двое мужчин. Всего обвинения получили 27 человек.
Концепция мемориала, который будет посвящен памяти о жертвах трагедии, уже создана. Однако возможные сроки завершения его возведения еще не известны.
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