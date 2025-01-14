Бастрыкин заявил о 27 обвиняемых в деле о теракте в "Крокусе"

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Следственный комитет России обвинил 27 человек по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявил в интервью "Российской газете" глава ведомства Александр Бастрыкин.

Он отметил, что продолжается отработка других лиц, которые могли быть причастны к организации, подготовке и финансированию теракта. Выявлены и продолжают проверяться финансовые связи между обвиняемыми через единые центры сбора денег, уточнил Бастрыкин.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Террористы стреляли по людям и подожгли здание. В результате случившегося погибли 145 человек.

По данному делу были арестованы четверо нападавших, трое продавших им автомобиль, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги, а также еще двое мужчин.

Концепция мемориала, который будет посвящен памяти о жертвах трагедии, уже создана, рассказал ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Однако он не стал называть возможные сроки завершения возведения мемориала.