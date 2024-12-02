Девять фигурантов дела о теракте в "Крокусе" внесены в перечень террористов в РФ

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Девять фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, уточняется на сайте Росфинмониторинга.

В реестр террористов и экстремистов вошли уроженцы Ингушетии Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев, Батыр Кулаев и Хусейн Медов, уроженцы Таджикистана Джумахон Курбонов, Хусейн Хамидов, Умеджан и Мустаким Солиевы, а также Шахронджон Гадоев.

Трагедия в "Крокусе" произошла 22 марта 2024 года, когда неизвестные открыли стрельбу по гостям комплекса, а затем подожгли сооружение. В результате погибли 145 человек. Всего по этому делу суд арестовал 12 фигурантов.

Позднее в деле появились новые лица – Аушев, Алиев, Кулаев и Медов. Их обвинили в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также взрывчатки. Мужчины, по информации СМИ, отрицают свое участие в теракте, но признают причастность к незаконному обороту оружия и боеприпасов.

