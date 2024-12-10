10 декабря, 07:06Происшествия
Созданием мемориала в память о жертвах "Крокуса" займется собственник здания
Фото: ТАСС/РБК/Андрей Любимов
Созданием мемориала в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" будет заниматься собственник концертного зала. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Собственник занимается этим. Это все-таки частная собственность", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее Воробьев заявил, что концепция мемориала уже создана. Однако он не стал говорить о потенциальных сроках завершения его возведения.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате случившегося погибли 145 человек.
По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.
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