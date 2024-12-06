Воробьев рассказал о разработке концепции мемориала в память о жертвах "Крокуса"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Концепция мемориала, который будет посвящен памяти о жертвах теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", уже создана, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в беседе с РИА Новости.

По словам главы Подмосковья, она уже обсуждалась. При этом он не стал говорить о потенциальных сроках завершения возведения мемориала.

Ранее Воробьев указывал, что сроки создания мемориала зависят от процесса восстановления сгоревшего здания, подчеркивая, что сам вопрос уже решен. Власти области контактировали по данному вопросу с пострадавшими семьями и собственником концертного зала.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а следом подожгли здание. В результате погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.

Кроме того, в деле о теракте появились новые фигуранты, в число которых входят уроженцы Ингушетии. Их обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также взрывчатки, совершенном группой лиц. СМИ писали, что обвиняемые отрицают свое участие в теракте, но признают причастность к незаконному обороту оружия и боеприпасов.