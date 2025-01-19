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Новости

19 января, 09:30

Город

Москвичи показали, как покормили белку в парке "Покровское-Стрешнево"

Москвичи показали, как покормили белку в парке "Покровское-Стрешнево"

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Зрители поделились кадрами прогулки по парку "Покровское-Стрешнево", где покормили белку. Она оказалась смелой и не побоялась близко подойти к людям, чтобы попросить орехи.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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