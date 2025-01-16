Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Столичные спасатели поймали императорского удава в одной из гостиниц Москвы, пишет телеграм-канал столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Змею заметили постояльцы одного из номеров гостиницы, которые и вызвали экстренную службу. Прибывшие на место инцидента специалисты поместили рептилию в контейнер и вывезли ее.

Теперь удава должны посетить представители департамента природопользования Москвы. Позже его переселят в центр передержки диких животных.

"Несмотря на возможный испытанный работниками и гостями гостиницы стресс, личный визит символа 2025 года можно считать определенно добрым знаком", – заключили в пресс-службе.

Ранее змея заползла в магазин в Зеленограде. Прибывшие на место спасатели поймали ее при помощи специального инструмента, а затем передали рептилию специалистам департамента природопользования. Сотрудники торговой точки и змея не пострадали.

