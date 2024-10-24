Спасенные в Москве узорчатые полозы переданы в Ярославский зоопарк

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два узорчатых полоза, которых спасли в Москве, передали в Ярославский зоопарк. Об этом заявили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, передает портал mos.ru.

"В новом доме рептилии будут жить в комфортных условиях", – добавили в ведомстве.

Змеи были спасены специалистами департамента по заявкам от неравнодушных москвичей. До передачи работники ведомства обеспечили змеям необходимый уход и временное размещение.

До этого спасатели на Молодогвардейской улице извлекли из каршеринга экзотическую змею – маисового полоза из Северной Америки. По предварительным данным, он уполз от своих хозяев. Змею передали специалистам департамента природопользования, которые оценили ее состояние как нормальное. Длина животного составляет порядка 70 сантиметров, выяснили они.

