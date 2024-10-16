Машину каршеринга сняли с линии в Москве после обнаружения в ней змеи

Фото: телеграм-канал “Агентство Москва”

Автомобиль BelkaCar, в котором пользователь обнаружил змею, сняли с линии в столице до окончания проверок. Об этом заявили в пресс-службе каршеринга, передает Агентство "Москва".

В сервисе рассказали, что пользователь обнаружил змею перед началом аренды во время осмотра автомобиля. Он связался со службой поддержки. Техники BelkaCar совместно с коллегами из МЧС изъяли змею из автомобиля.

"Сам автомобиль находится на обслуживании и снят с линии до окончания проверок. При обнаружении любых подозрительных находок необходимо незамедлительно связываться со службой поддержки любым удобным способом", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели на западе Москвы извлекли из каршеринга сбежавшую от хозяев экзотическую змею и передали ее правоохранителям. Инцидент произошел на Молодогвардейской улице. По предварительным данным, уполз от хозяев маисовый полоз из Северной Америки, длина которого достигает до 1,5 метра. Эту змею обычно называют самой популярной домашней рептилией. При этом она не является ядовитой.

По словам начальника управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергея Бурмистрова, сейчас состояние змеи оценивается как нормальное. Рептилию уже передали специалистам департамента для осмотра, уточнил он.