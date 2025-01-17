Собянин рассказал, какие проекты ТЭК реализовали в Москве в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве в 2024 году вели работы на 21 электроподстанции. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Крупнейшей из них – центр питания "Сырово". Он обеспечивает электроэнергией Щербинку и несколько населенных пунктов Московской области.

Кроме того, в прошлом году был модернизирован турбоагрегат № 4 ТЭЦ-23. В ходе работ были заменены турбина, генератор, трансформатор и другое оборудование. Также отремонтированы больше 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

"Завершен масштабный проект по повышению надежности электроснабжения главного корпуса МГУ им. М. В. Ломоносова – построено 8 трансформаторных и 2 распределительные подстанции, проложено несколько кабельных линий", – поделился Собянин.

Мэр добавил, что за 2024 год была возведена сетевая инфраструктура для обеспечения мощностью 33 зарядных станций для электробусов, а также построена и введена в эксплуатацию газовая котельная для многофункционального комплекса "Олимпийский".

По словам Собянина, в 2025 году планируется внедрение умной электроники на котле № 1 ТЭЦ-21 и продолжение работ по модернизации старейшей электростанции России – ГЭС-1 им. П. Г. Смидовича.

Между тем система теплоснабжения Москвы отработала без сбоев в новогодние праздники. Самая низкая температура была зафиксирована 6 января. В тот день воздух охладился до минус 5 градусов.

Температура теплоносителя задается исходя из средне- и краткосрочных прогнозов погоды. Оперативное регулирование осуществляется погодной автоматикой на тепловых пунктах вслед за изменением текущей температуры воздуха.