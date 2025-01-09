Система теплоснабжения Москвы работала стабильно в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Система теплоснабжения Москвы работала без сбоев в новогодние праздники, сообщается в телеграм-канале ПАО "МОЭК".

В компании напомнили, что в этом году не было рождественских морозов. Если в 2024-м на 3–4 января пришлись самые холодные сутки – до минус 27 градусов, то в этом – чуть ниже нуля.

Самая низкая температура в прошедшие праздники была зафиксирована 6 января. В тот день воздух охладился до минус 5 градусов.

Температура теплоносителя задается исходя из средне- и краткосрочных прогнозов погоды. Оперативное регулирование осуществляется погодной автоматикой на тепловых пунктах вслед за изменением текущей температуры воздуха, пояснили в ПАО "МОЭК".

Ранее Сергей Собянин заявил, что в период праздников все столичные системы жизнеобеспечения работали штатно. С 29 декабря по 8 января коммунальные службы были переведены на усиленный режим. Круглосуточно дежурили почти 1,5 тысячи аварийных бригад, которые контролировали ТЭЦ, котельные, газовые сети и электрические центры питания.