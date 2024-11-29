В Москве за 15 лет не произошло ни одной аварии на коммунальных сетях

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Ни одной аварии в зимний период не произошло на столичных электросетях, теплосетях и сетях водоснабжения за последние 15 лет. Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Этого удалось достичь благодаря системной работе, включая обновление коммуникаций. Так, каждый год в городе модернизируют примерно 3% сетей. Кроме того, с начала года в столице комплексно отремонтировали 700 улиц.

"Мы за последние 15 лет увеличили численность жилого фонда и в целом недвижимости почти на 118 миллионов "квадратов", – цитирует его "Интерфакс".

Еще через 15 лет в Москве дополнительно возведут более 120 миллионов квадратных метров недвижимости, добавил Бирюков. При этом в распоряжении столичных коммунальщиков есть 30 тысяч единиц специальной техники, напомнил заммэра.

В это же время коммунальные службы города уже полностью готовы к работе в период календарной зимы. Паспорта готовности выданы по результатам проверок префектур административных округов. Такие же документы получили и различные предприятия топливно-энергетического комплекса столицы.

