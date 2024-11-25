Вокзалы и ТПУ на МЖД полностью готовы к зиме

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Московская железная дорога объявила о полной готовности вокзалов, а также транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) МЦД и МЦК к зимнему периоду, передает пресс-служба магистрали.

Всего специалисты привели в порядок все 256 вокзальных комплексов (17 центральных и 239 малых), 64 ТПУ (51 на МЦД и 13 на МЦК) и 813 павильонов. В рамках работ были проведены работы по текущему содержанию систем водоснабжения, отопления, вентиляции и другого инженерного оборудования.

Например, на станциях и остановочных пунктах были проверены вспомогательные системы отопления – "тепловые пушки", уточнили в МЖД. На ТПУ, в свою очередь, рабочие уделили особое внимание промывке фасадов зданий, уборке платформ и помещений вестибюлей. Также по плану были установлены демонтированные на лето двери, обогревательные элементы и проведен монтаж противоскользящих полос.

Также в пресс-службе уточнили, что на пассажирских платформах продолжает работать онлайн-мониторинг метеорологической обстановки. Это позволяет проводить своевременную уборку в случае обильных осадков. Тем временем на малых вокзалах в регионах температурный режим помогает контролировать автоматизированная система удаленного управления.

Кроме того, специалисты регулярно проводят работы по уборке пешеходных мостов, подземных переходов и лестничных маршей. К данному моменту уже сформирован запас материалов и средств для очистки инфраструктуры от снега и льда, а работники обеспечены спецодеждой и инвентарем, заключили в МДЖ.

Между тем накануне зимы проверку провели и в наземном транспорте в парках Мосгортранса. К настоящему моменту сезонный техосмотр прошли около пяти тысяч автобусов и свыше двух тысяч электробусов. Так, в салонах автобусов и электробусов было проведено тестирование систем отопления и климат-контроля.

Вместе с тем специалисты уплотнили двери, окна и люки. Кроме того, в рамках подготовки к зиме проводятся теоретические и практические занятия с водителями.

Также и в Московском метрополитене завершили установку "зимних" дверей. Так, в вестибюли метро вернули более шести тысяч вторых дверей. В поездах переключили на зимний режим систему кондиционирования. Благодаря этому тепло будет сохраняться как на станциях, так и в поездах.