Московские коммунальные службы и предприятия ТЭК готовы к работе в зимний период

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Всем московским коммунальным службам и предприятиям топливно-энергетического комплекса (ТЭК) выдали паспорта готовности к зимнему периоду. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"По итогам проверок префектуры административных округов Москвы получили паспорта готовности к работе в зимний период. Соответствующие документы выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса – ПАО "Мосэнерго", ПАО "Россети Московский регион" и АО "ОЭК", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва".

Вице-мэр добавил, что паспорта готовности также выдали ПАО "МОЭК" и АО "Мосгаз".

"Все энергообъекты, тепловые, газовые, электрические сети и коммунальные службы города полностью готовы к работе в предстоящий зимний период. Они способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы, бесперебойную подачу других ресурсов", – поделился Бирюков.

По его словам, к отопительному сезону было подготовлено свыше 74 тысяч объектов, включая более 34 тысяч жилых домов.

Ранее Бирюков рассказал, что коммунальная техника Москвы переведена на зимний режим работы. Среди техники, используемой только в зимнее время, – линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки.

Также до наступления холодов специалисты установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега, распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику.