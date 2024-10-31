Коммунальная техника столицы переведена на зимний режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Коммунальная техника Москвы переведена на зимний режим работы. Ранее она прошла диагностику, а также ремонт и модернизацию, сообщает пресс-служба столичного комплекса горхозяйства в телеграм-канале со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Летом все машины прошли регламентное техобслуживание. У них заменили жидкости, фильтры, расходные и изнашиваемые материалы. Также провели текущий ремонт, устранили неисправности, при необходимости выполнили капитальные работы.

Большинство коммунальной техники столицы используется круглый год. До наступления холодов специалисты установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега, распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику.

Заранее расконсервирована и техника, используемая только в зимнее время, – линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки.

На особо опасных участках МКАД и в ТиНАО, как и в прошлые годы, на круглосуточном дежурстве будут находиться тягочи.

Ранее в Московском метрополитене установили "зимние" двери. Так, в вестибюли вернули свыше шести тысяч вторых дверей. В электропоездах систему кондиционирования перевели на зимний режим. Благодаря этому тепло зимой будет сохраняться как на станциях, так и в составах.