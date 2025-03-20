20 марта, 07:15Происшествия
Фургон столкнулся с легковушкой и перевернулся на Симферопольском шоссе в Москве
Крупная авария произошла на Симферопольском шоссе. На развязке с Домодедовской трассой автофургон после столкновения с другой машиной налетел на металлический отбойник и перевернулся. Удар был такой силы, что автомобиль сложился.
Момент ДТП попал на запись видеорегистратора другой машины. Видно, как водитель не успевает вовремя перестроиться перед съездом и поворачивает направо из второго ряда.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.