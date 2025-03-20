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20 марта, 07:15

Происшествия

Фургон столкнулся с легковушкой и перевернулся на Симферопольском шоссе в Москве

Фургон столкнулся с легковушкой и перевернулся на Симферопольском шоссе в Москве

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Крупная авария произошла на Симферопольском шоссе. На развязке с Домодедовской трассой автофургон после столкновения с другой машиной налетел на металлический отбойник и перевернулся. Удар был такой силы, что автомобиль сложился.

Момент ДТП попал на запись видеорегистратора другой машины. Видно, как водитель не успевает вовремя перестроиться перед съездом и поворачивает направо из второго ряда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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