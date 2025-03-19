Пять ДТП произошло на Ягринском шоссе в Северодвинске

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Пять ДТП с 29 автомобилями произошло на Ягринском шоссе в Северодвинске Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В результате одного человека госпитализировали с травмами. Еще одному оказана помощь на месте, уточнили в ведомстве.

Аварии привели к осложнению дорожной обстановки в регионе, что потребовало привлечения всего личного состава Госавтоинспекции УМВД России по Архангельской области. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники работают на местах ДТП и обеспечивают безопасность дорожного движения.

Также в МВД предупредили, что в настоящее время из-за ДТП на 1 222-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" перекрыто движение. Там находятся около 100 автомобилей, однако информация о количестве поврежденных транспортных средств еще не известна.

Ранее на дублере Щелковского шоссе в Москве водитель за рулем Lexus сбил на большой скорости пешехода. По предварительной информации, наезд произошел, когда автомобилист проезжал в сторону Уральской улицы. Пострадавший был госпитализирован.

При этом владелец Lexus двигался по полосе, предназначенной для общественного транспорта, со скоростью, превышающей допустимые 100 километров в час. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

