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Новости

14 мая, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": лжеюристы похитили более 10 миллионов рублей у своих клиентов в Москве

"Безопасный город": лжеюристы похитили более 10 миллионов рублей у своих клиентов в Москве

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В Москве полиция задержала мошенников, которые под видом оказания юридических услуг похищали деньги. Аферисты выдавали себя за профессиональных юристов и предлагали соответствующие услуги.

Своих клиентов они приглашали для заключения договоров в офис . Злоумышленники получали предоплату и переставали выходить на связь. Таким образом доверившиеся им люди не получали никакой правовой помощи.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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