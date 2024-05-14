14 мая, 21:30Происшествия
"Безопасный город": лжеюристы похитили более 10 миллионов рублей у своих клиентов в Москве
В Москве полиция задержала мошенников, которые под видом оказания юридических услуг похищали деньги. Аферисты выдавали себя за профессиональных юристов и предлагали соответствующие услуги.
Своих клиентов они приглашали для заключения договоров в офис . Злоумышленники получали предоплату и переставали выходить на связь. Таким образом доверившиеся им люди не получали никакой правовой помощи.
Подробнее – в программе "Безопасный город".