"Безопасный город": лжеюристы похитили более 10 миллионов рублей у своих клиентов в Москве

В Москве полиция задержала мошенников, которые под видом оказания юридических услуг похищали деньги. Аферисты выдавали себя за профессиональных юристов и предлагали соответствующие услуги.

Своих клиентов они приглашали для заключения договоров в офис . Злоумышленники получали предоплату и переставали выходить на связь. Таким образом доверившиеся им люди не получали никакой правовой помощи.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

