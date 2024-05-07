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07 мая, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": в Москве задержали мужчин за кражу денег у пенсионеров

"Безопасный город": в Москве задержали мужчин за кражу денег у пенсионеров

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В Москве задержаны два жителя Ульяновской области, которые обманом похищали у пенсионеров деньги. Аферисты по телефону убеждали пожилых людей, что средства на их счетах под угрозой и их нужно срочно передать на хранение. Пенсионеры отдавали пакеты с наличными курьеру, а тот доставлял их мошенникам.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк указала, что злоумышленники забирали у пожилых граждан деньги и переводили их соучастникам. Часть похищенного задержанные оставляли себе в качестве вознаграждения, сказала она. Сейчас полицейские ищут организаторов преступной схемы.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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