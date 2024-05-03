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Новости

03 мая, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": москвичам рассказали о фальшивом модельном агентстве

"Безопасный город": москвичам рассказали о фальшивом модельном агентстве

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Горожанам рассказали об обмане в одном из модельных агентств. В помещении есть множество нарядов, красивые предметы интерьера, наградные дипломы и статуэтки.

Однако вместо сотрудников агентства там работали аферисты. Мошенники подсовывали клиентам под видом договора о сотрудничестве документы на оформление кредита размером 50–150 тысяч рублей.

О том, как злоумышленники заманивали горожан в свое агентство – в программе "Безопасный город".

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