"Безопасный город": москвичам рассказали о фальшивом модельном агентстве

Горожанам рассказали об обмане в одном из модельных агентств. В помещении есть множество нарядов, красивые предметы интерьера, наградные дипломы и статуэтки.

Однако вместо сотрудников агентства там работали аферисты. Мошенники подсовывали клиентам под видом договора о сотрудничестве документы на оформление кредита размером 50–150 тысяч рублей.

О том, как злоумышленники заманивали горожан в свое агентство – в программе "Безопасный город".



