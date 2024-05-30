ТАСС: Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: ТАСС/пресс-служба фестиваля "Черешневый лес"

Заслуженную артистку РФ Анастасию Заворотнюк похоронят на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с пожеланиями родственников актрисы.

По словам собеседника агентства, дата похорон будет известна позднее.

Ранее стало известно, что актрису могут похоронить в ТиНАО. В СМИ уточнили, что точная дата и место похорон не определены. Родственники Заворотнюк отдают предпочтение Анкудиновскому кладбищу в случае, если будет проведена кремация.

Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. Она долгое время боролась с раком головного мозга. Впервые о ее болезни стало известно в октябре 2019 года. Эту информацию подтвердили ее близкие, однако они не хотели выносить на всеобщее обозрение детали онкозаболевания. Только спустя время директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал, что Заворотнюк борется с глиобластомой.

У актрисы остались дочь Анна и сын Майкл от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым и дочь Мила от брака с фигуристом Петром Чернышевым.

