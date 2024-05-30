ТАСС: Актрису Заворотнюк могут похоронить в ТиНАО

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актрису Анастасию Заворотнюк могут похоронить на Анкудиновском кладбище в ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, приближенный к родственникам артистки.

В издании уточнили, что точная дата и место похорон не определено. Сейчас родственники Заворотнюк отдают предпочтение Анкудиновскому кладбищу в случае, если будет проведена кремация.

Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая на 54-м году жизни. Долгий период времени она боролась с раком головного мозга. Впервые о ее болезни стало известно в октябре 2019 года. Эту информацию подтвердили ее близкие, однако они не хотели выносить на публику детали онкозаболевания. Лишь спустя время директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров уточнил, что Заворотнюк борется с глиобластомой.

У актрисы остались дочь Анна и сын Майкл от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым и дочь Мила от брака с фигуристом Петром Чернышевым.

