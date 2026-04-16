16 апреля, 15:28

Происшествия

В США пропавшую девочку нашли в шкафу в доме зарегистрированного насильника

Фото: 123RF.com/saikorn

В штате Флорида полиция обнаружила 17-летнюю школьницу, поиски которой продолжались в течение 4 дней, в шкафу спальни официально зарегистрированного насильника, 30-летнего Алексиса Диаса-Толедо. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Daily Star.

Подростка объявили в розыск в пятницу, 10 апреля. Во вторник, 14-го числа полицейские пришли к Диасу-Толедо. Мужчина признал, что знаком с девушкой, но сказал, что не видел ее несколько дней. Впускать в жилище правоохранителей он отказался, однако полицейские все же попали внутрь и нашли пропавшую.

Задержанному предъявили обвинения в несоблюдении требований регистрации сексуальных преступников и вмешательстве в опеку над несовершеннолетним. Тем не менее на данный момент ему не вменили вину за сексуальное насилие над подростком.

Мужчина был зарегистрирован как насильник в 2014 году после совершения тяжкого преступления.

Ранее в США нашли девочку, которая пропала 32 года назад. На момент пропажи девушке было 13 лет. В последний раз ее видели у конюшни, где находилась ее лошадь. Масштабные поиски с участием полиции, спасателей и волонтеров не дали результатов.

Все это время девушка находилась в базе пропавших детей, ее ориентировки разослали по всей стране. Найти американку удалось благодаря современным методам и технологическому прогрессу.

