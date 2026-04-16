Эксперт Горин: 3,5 миллиона туристов планируют посетить Анапу летом 2026 года

Специалисты ликвидируют последствия нового разлива нефтепродуктов у пляжей Анапы, рассказали в оперштабе Краснодарского края. Как экологическая ситуация отразится на турпотоке на курорт в 2026 году, разбиралась Москва 24.

Справиться с последствиями

Нефтяное пятно обнаружили в 11 километрах от побережья Анапы 12 апреля. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, загрязнение двигалось в сторону береговой линии Анапа – Витязево. Власти заявили, что причиной разлива могли стать атаки украинских БПЛА на гражданские суда в акватории Черного и Азовского морей, а также на прибрежную инфраструктуру.

При этом ранее пляжи Анапы пострадали из-за крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые произошли в конце 2024 года. Из-за этого курортный сезон был осложнен, так как на фоне разлива мазута песок и вода оказались непригодными для отдыха.

В связи с этими событиями власти вместе с волонтерами заняты очисткой пляжей и воды от нефтепродуктов. В частности, пятно, обнаруженное 12 апреля, обработали биосорбентом, на что ушло около 45 килограммов материала. Кроме того, в акватории установили боновые заграждения для предотвращения дальнейшего распространения пятна, сообщили в оперштабе.

Там же рассказали 13 апреля, что закончены основные работы по сбору выбросов нефтесодержащих продуктов на косе между селом Витязево и станицей Благовещенской. К процессу подключили 110 сотрудников МЧС, Морспасслужбы и "Кубань-СПАСа", примерно 20 волонтеров и 17 единиц техники. Кроме того, 14 апреля оперштаб отчитался о финальном этапе работ по очистке центрального пляжа Анапы.

При этом местные власти вместе с волонтерами помогают сохранить фауну. Измазанных в нефтепродуктах птиц чистят, моют и лечат, чтобы затем вернуть в дикую природу, подчеркнули в оперштабе.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил на встрече с Владимиром Путиным, что рассчитывает на открытие всех пострадавших пляжей в 2026 году. В частности, для этого специалисты заменили песок на 50 сантиметров и досыпали на такую же глубину в местах выбросов. Это позволяет использовать пляжи после получения соответствующего разрешения от Роспотребнадзора, подчеркнул глава региона.

Кроме того, вице-премьер РФ Виталий Савельев рассказал, что черноморские пляжи в районе Керченского пролива планируется открыть к 1 июня 2026 года. Эту же дату озвучили и в Минэкономразвития.

"Ждем окончательных решений Роспотребнадзора, исходя из которых сможем дальше делать прогнозы на весь турсезон", – заявил 15 апреля глава ведомства Максим Решетников.

Отдых в силе?

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что на сегодняшний день подготовка к сезону в Анапе продолжается.

"Причем фиксируется большой спрос – выше на 40% по сравнению с прошлым годом. Также есть предварительная информация, что пляжи откроются с 1 июня. Степень готовности пляжа и безопасность с точки зрения экологии определяют Роспотребнадзор и местные власти", – подчеркнул Горин.

По данным РСТ, в предыдущие годы в Анапе отдыхали 4,5 миллиона человек, а в 2025-м – около 2,5 миллиона. В 2026-м в отрасли рассчитывают примерно на 3,5 миллиона туристов. Основной сезон – традиционно летний: июнь, июль и август, рассказал эксперт.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Анапа стала альтернативой другим курортам в этом году, например Сочи, где цены выше. Она более привлекательна именно с точки зрения стоимости, и все надеются на открытие сезона. Среди альтернатив есть только зарубежные путешествия – Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам. Среди российских направлений – традиционно черноморские курорты, а также многие выбирают виды отдыха на реках и озерах, но летом все хотят море.

Эксперт добавил, что Анапа привлекательна большим количеством отелей, в которых есть система "все включено". К тому же там находятся удобные пологие пляжи для отдыха с детьми, тогда как на других курортах берег галечный и каменистый.

"Отдых на двоих на 7 дней в Анапе обойдется в среднем от 90 тысяч рублей без учета транспортных расходов. Это отдельная категория, так как можно добраться с помощью поезда или же самолета", – отметил Горин.

В свою очередь, вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с Москвой 24 привел пример популярного места отдыха, где тоже были разливы нефти.

"Есть известный курорт Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. Там нефтяные пятна фиксируются последние 30 лет, а турпоток год от года только растет. Вода сама по себе чистая, а выбросы при появлении убирают и абсорбируют", – рассказал эксперт.

Он добавил, что в подобных условиях приходится жить десятилетиями. Разлившиеся ранее нефтяные пятна сохраняются до сих пор, причем не только в Анапе, но и везде, где происходило нечто подобное.





Алексан Мкртчян вице-президент АТА Самые лучшие и низкие цены в Анапе на лето были у тех, кто покупал все в декабре, январе или феврале. С марта все отельеры, подчеркиваю, подняли цены. В январе этого года мы продавали отель 4 звезды в Анапе на июнь по 13 тысяч рублей в сутки. Сейчас он же на июнь стоит уже 18,5 тысячи, а на июль цены переваливают за 20 тысяч.

По его словам, стоимость в Анапе на 20–25% ниже, чем за аналогичные гостиницы той же звездности в Сочи. В целом 10-дневный отдых семьи из трех человек (папа, мама, ребенок) в Анапе будет дешевле примерно на 60–70 тысяч рублей, чем в Сочи, рассказал эксперт.

По данным АТА, на этом фоне Сочи уже потерял 10% от турпотока. Анапа же притянет примерно 1–1,5 миллиона человек, заключил Мкртчян.

