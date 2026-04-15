В Минэкономразвития ожидают открытия пляжей Анапы до 1 июня

Все усилия правкомиссии направлены на открытие пляжей Анапы до 1 июня. Об этом заявил глава Минэкономиразвития РФ Максим Решетников.

"На это лето уже позитивная динамика бронирования, плюс 26%. Ждем окончательных решений Роспотребнадзора, исходя из которых сможем дальше делать прогнозы на весь турсезон", – цитирует его ТАСС.

Министр обратил внимание на активную работу Краснодарского края. В настоящее время специалисты досыпают песок на ряд пляжей, после чего пляжи проходят проверку Роспотребнадзора. По словам Решетникова, в 2025 году в стране было открыто более 3 тысяч пляжей, однако в текущем году их окажется не меньше. Он призвал обеспечить их готовность к 1 июня.

Согласно прогнозам АТОР, туристический поток в Анапу летом 2026 года может составить 3,3–3,5 миллиона человек. При этом в 2025 году курорт принял 2,2 миллиона человек, а в 2024 – около 4,5 миллиона.

В конце 2024 года мазут загрязнил побережье Черного моря после того, как произошло крушение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной ЧП стало нарушение сезонных ограничений на судоходство.

В апреле 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района. В этом году черноморские пляжи в районе Керченского пролива намерены открыть к 1 июня. По словам вице-премьера Виталия Савельева, на данном участке убрано более 90% мазута, а вода пригодна для использования.

